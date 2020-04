Sony Xperia L4 | il nuovo smartphone economico arriva in Europa a 199 euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) IlL4 è ora finalmente disponibile anche in. Si tratta di un dispositivo con delle specifiche tecniche di base e un prezzo molto contenuto, che lo rendono perfetto come primoper un adolescente o come regalo a genitori anziani e nonni, poco esperti die che non necessitano di funzioni avanzate. Il dispositivo era già stato annunciato durante lo scorso febbraio e, due mesi dopo, è sbarcato ufficialmente nel mercato. EsteticamenteL4 si presenta con una forma particolarmente allungata, dovuta al rapporto 21:9 dello schermo, ma che grazie alla funzione Mini Display che diminuisce l’area dello schermo occupata dall’interfaccia, tutti i comandi e le app sono raggiungibili più facilmente. Lo smatphone presenta poi anche cornici più sottili e, per la prima volta per uno ...