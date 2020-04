Sono le Venti (Nove), il modello dell’ospedale degli Alpini di Bergamo: “Abbiamo dato risposte al territorio e ai malati a casa” (Di mercoledì 29 aprile 2020) A Bergamo, al città trincea del covid, la pressione sulle terapie intensive è calata e questo lo si deve soprattutto all’ospedale degli Alpini. Dista solo 50 chilometri dall’omologo milanese in Fiera, ma qui le cose hanno funzionato da subito. “Si è voluto dare risposte al territorio e non solo agli ospedali – ha spiegato il direttore generale Giorgio Rizzini, in un servizio di Sono le Venti, sul Nove – perché la prima linea non è mai stata quella del pronto soccorso ma quella di casa, la persone morivano a casa” Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 ... Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti - la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove : segui la diretta

Sono le Venti (Nove) - dai commercianti insoddisfatti per la Fase 2 alle proteste all’estero : rivedi il programma di Peter Gomez

Sono le Venti (Nove) - D’Incà : “Regioni? Importante camminare insieme - ai governatori consiglio di non cercare visibilità con ordinanze” (Di mercoledì 29 aprile 2020) A, al città trincea del covid, la pressione sulle terapie intensive è calata e questo lo si deve soprattutto all’ospedale. Dista solo 50 chilometri dall’omologo milanese in Fiera, ma qui le cose hanno funzionato da subito. “Si è voluto dare risposte al territorio e non solo agli ospedali – ha spiegato il direttore generale Giorgio Rizzini, in un servizio dile, sul– perché la prima linea non è mai stata quella del pronto soccorso ma quella di casa, la persone morivano a casa”LE, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 ...

sonoleventi : Chi sta già in paradiso di aiuti non dovrebbe proprio avere bisogno. Dopo Danimarca e Polonia anche la Francia annu… - sonoleventi : La storia si ripete purtroppo anche quando si tratta di pandemie. La più grande che ha colpito l'umanità è la spag… - sonoleventi : FASE 2, COMMERCIANTI INSODDISFATTI: 'RISCHIAMO DI CHIUDERE' Non è stato accolto da tutti l'invito del premier Cont… - faddesso : Sono le Venti (Nove), il modello dell’ospedale degli Alpini di Bergamo: “Abbiamo dato risposte al territorio e ai m… - ilfattovideo : Sono le Venti (Nove), il modello dell’ospedale degli Alpini di Bergamo: “Abbiamo dato risposte al territorio e ai m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), D’Incà: “Regioni? Importante camminare insieme, ai governatori consiglio… Il Fatto Quotidiano Connessione web, l'oscuro oggetto del desiderio

Da quando è iniziato il confinamento da Covid le connessioni in casa sono più lente mediamente del 24%. Ma rispetto al 2019 sono più veloci del 32% FIRENZE — SOStariffe.it ha pubblicato l'analisi dell ...

Coronavirus, nel comitato anti-virus neanche un virologo

Il destino dell’Italia oggi è nelle mani di venti persone. E non parliamo certo del Governo guidato dall’Avvocato del Popolo, ma di professionisti che sono stati chiamati a mettere in atto tutte le in ...

Da quando è iniziato il confinamento da Covid le connessioni in casa sono più lente mediamente del 24%. Ma rispetto al 2019 sono più veloci del 32% FIRENZE — SOStariffe.it ha pubblicato l'analisi dell ...Il destino dell’Italia oggi è nelle mani di venti persone. E non parliamo certo del Governo guidato dall’Avvocato del Popolo, ma di professionisti che sono stati chiamati a mettere in atto tutte le in ...