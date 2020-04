Sondaggi politici | la Lega sbanda | 9 punti in meno rispetto a un anno fa

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Secondo l'ultimoo Ixè per Cartabianca, laè ora al 25,6 per cento, 9sotto al bottino delle elezioni...

LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - SkyTG24 : Sondaggi politici, Ipsos: 'Lega in calo del 5,75%' - fanpage : #21aprile, la maggior parte degli italiani è dalla parte di #Conte: vogliono che sia il premier a gestire la #fase2 - luca_carioli : @davidgreco @GianricoCarof Te piacerebbe eh?! Detto poi che la Lega ha sempre, SEMPRE, preso più voti di quanto pro… - Fernyiron : RT @LegaSalvini: SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Il popolo dei social, con molto tempo a disposizione e il solito Matteo Salvini a fare da agit prop, è in rivolta contro il premier Giuseppe Conte e la decisione di far ripartire gradualmente il Paese ...Vacilla la tregua tra il premier Conte e Renzi. «Voteremo la fiducia sulle misure economiche e non vogliamo aprire crisi in questo momento così difficile. Ma il governo non può calpestare ancora la Co ...