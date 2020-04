Sondaggi politici elettorali oggi 29 aprile 2020 | sulla gestione dell’emergenza Covid

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020)29: ultimissimi– Gli italiani assolvono la regione Lombardia per quello che concerne ladell’epidemia. Per il 50 per cento degli italiani intervistati da Swg, la Lombardia è stata la più colpita per ragioni indipendenti dal suo governo: per il 26% per la sua densità di popolazione e i suoi contatti economici fitti, per il 18% per sfortuna, per il 6% per l’inquinamento. Idi SWG sono stati effettuati tra il 22 e il 24su una popolazione di 1200 soggetti (800 per le domande non) con metodo CATI-CAWI-CAMI.: ILO DI SWG In base ai risultati delo, il 32 per cento degli italiani pensa che i maggiori morti siano stati dovuti a unapeggiore dell’emergenza e un 10 per cento ...