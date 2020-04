Sondaggi elettorali Ixè: fase 2, 63% italiani non vede grandi cambiamenti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sondaggi elettorali Ixè: fase 2, 63% italiani non vede grandi cambiamenti Il 72% degli italiani si dice favorevole alla fase 2 illustrata dal premier Conte durante la conferenza stampa di domenica scorsa, ma solo il 28% vede in essa una forte discontinuità rispetto alla fase 1. Sono questi i dati rilevati dai Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. Dai numeri della rilevazione emerge chiaramente come la maggioranza degli italiani (63%) non riscontri differenze sostanziali tra quella che sarà la nostra vita dopo il 4 maggio e quella che è stata in questi due mesi di lockdown. Fonte: IxèSondaggi elettorali Ixè: coronavirus, per la maggioranza degli italiani il peggio è alle spalleSegui Termometro Politico su Google News Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, il 54% dei cittadini è convinto che la fase peggiore ... Leggi su termometropolitico Sondaggi politici elettorali oggi 29 aprile 2020 : sulla gestione dell’emergenza Covid - gli italiani assolvono la Lombardia

