Social Distance Netflix lavora a una serie da quarantena con l’autrice di Orange is the

(Di mercoledì 29 aprile 2020)Jenji Kohana unatv sullada girare a distanza Jenji Kohan, creatrice e produttrice diis the New Black e GLOW, stando a, unaantologica su questo periodo diche sarà realizzato per. La chiusura delle produzioni stimola la creatività e allora in attesa di capire se e quando si riprenderà a girare e soprattutto in che modo il COVID-19 impatterà le storie e le produzioni, Kohan con il suo gruppo di lavoro Hilary Weisman Graham, Diego Velasco, Tara Herrmann e Blake McCormick, fanno un passo avanti, pensando a unada. Il dubbio se introdurre quanto successo in questi mesi nelle diversetv, se e come trarne storie da raccontare ci accompagnerà per lungo tempo. Nessuno ha una soluzione più adeguata di un’altra. Certo viene da ...

Cinematographe.it - FilmIsNow

