Smallville | il cast della serie tv si riunirà per un evento di beneficenza (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il cast della serie tv Smallville si riunisce per un evento di beneficenza. Gli eventi di beneficenza in questo periodo sono ormai all’ordine del giorno. È decisamente una delle cose positive da dover e poter ricordare di questo brutto momento che tutto il mondo sta vivendo. Dopo alcune reunion da parte di vecchie glorie dei … L'articolo Smallville il cast della serie tv si riunirà per un evento di beneficenza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 29 aprile 2020) Iltvsi riunisce per undi. Gli eventi diin questo periodo sono ormai all’ordine del giorno. È decisamente una delle cose positive da dover e poter ricordare di questo brutto momento che tutto il mondo sta vivendo. Dopo alcune reunion da parte di vecchie glorie dei … L'articoloiltv si riunirà per undiproviene da www.meteoweek.com.

Il cast della serie tv Smallville si riunisce per un evento di beneficenza. Gli eventi di beneficenza in questo periodo sono ormai all’ordine del giorno. È decisamente una delle cose positive da dover ...

Michael Rosenbaum e il creatore di Smallville avevano proposto uno spin-off su Lex Luthor

Si torna a parlare del celebre rivale di Superman: dopo aver letto le dichiarazioni dell'attore di Smallville sulla Snyder Cut, vi segnaliamo questa interessante intervista a Michael Rosenbaum, in cui ...

