Sicilia: governo ko a primo emendamento, in finanziaria passa norma Pd (Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – Maggioranza e governo battuti al primo vota d’Aula su un emendamento del Pd che ha portato da 4 a 5 milioni di euro il contributo per l’Oasi di Troina. Le risorse sono prese dai fondi per il turismo. Caos per le votazioni – palesi – a causa della necessità di garantire le misure di distanziamento previste dall’Ars. L'articolo Sicilia: governo ko a primo emendamento, in finanziaria passa norma Pd proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro La Sicilia in balia degli sbarchi. Il governo vuole accogliere tutti

Sicilia : da Governo Musumeci oltre 2 mln di euro per restauro tesori barocco a Noto

