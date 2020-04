Si È Svegliato dal Coma ed È Fuori Pericolo, La Bellissima Notizia di Edoardo Bolzon (Di mercoledì 29 aprile 2020) Edoardo Bolzon, il calciatore del Vicenza Under 17 colpito da emorragia cerebrale la scorsa settimana, è uscito dal Coma. E’ stata proprio la sua squadra a dare la bella Notizia. L’incubo era iniziato otto giorni fa con un malore ed un intervento d’urgenza. Il mondo del calcio aveva espresso la propria vicinanza la giovane difensore. Ora che non è più in Pericolo, Bolzon dovrà rimanere in prognosi riservata, ma il peggio è passato. La sua squadra ha scritto sui social: “I suoi primi pensieri sono stati rivolti alla mancanza del calcio e ai compagni di squadra. Si è poi emozionato nello scoprire tutte le testimonianze di affetto ricevuto“. E ha aggiunto: “Edo, la partita è ancora lunga ma siamo tutti al tuo fianco in questa battaglia e siamo sicuri che continuerai a lottare come sai fare tu. ... Leggi su youreduaction Sampdoria - Ekdal svela : “ho parlato con Greta Thunberg - ha risvegliato le coscienze”

MARIGLIANO - Appena sveglio faccio la colazione e guardo la tv, poi mi preparo e gioco alla play. Verso le ore 11:00 inizio a svolgere i compiti assegnati dalle maestre che mi stampa la mamma dal regi ...

Catturato l'orso M49 in fuga: sta bene ed è tornato nel recinto da dove era fuggito

É stato catturato l'orso M49 che era scappato da Castellar, a sud di Trento, e aveva seminato il panico. L'animale è stato catturato ieri sera dagli uomini del Corpo forestale del Trentino sui monti s ...

