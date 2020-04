Serie C, i medici dei club bocciano il protocollo FIGC (Di mercoledì 29 aprile 2020) I medici della Serie C bocciano il protocollo stilato dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti durante l’emergenza Coronavirus La Lega Pro ha comunicato una nota ufficiale in merito al parere dei medici sociali delle squadre di Serie C sul protocollo stilato dalla FIGC: «Il protocollo sanitario redatto dalla commissione medico-scientifica della FIGC è di difficile applicazione per i club di Serie C e lascia ancora troppe domande aperte. È quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto ieri in videoconferenza tra i vertici di Lega Pro, il rappresentante dei medici della Serie C Francesco Braconaro, e l’avvocato di PwC Tls Gianluigi Baroni, con i 60 medici sociali dei club di Lega Pro». «Il protocollo medico – sanitario è stato valutato dai medici sociali di Serie C rispetto a diversi parametri: la ... Leggi su calcionews24 Serie C - Ghirelli : “per i medici sportivi il protocollo è inapplicabile”

I medici della serie A contro il protocollo-ripresa

"Boicottaggio" : la Figc contro i medici dei club. Serie A - adesso il caos è totale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Idellailstilato dallaper la ripresa degli allenamenti durante l’emergenza Coronavirus La Lega Pro ha comunicato una nota ufficiale in merito al parere deisociali delle squadre diC sulstilato dalla: «Ilsanitario redatto dalla commissione medico-scientifica dellaè di difficile applicazione per idiC e lascia ancora troppe domande aperte. È quanto è emerso dall’incontro che si è tenuto ieri in videoconferenza tra i vertici di Lega Pro, il rappresentante deidellaC Francesco Braconaro, e l’avvocato di PwC Tls Gianluigi Baroni, con i 60sociali deidi Lega Pro». «Ilmedico – sanitario è stato valutato daisociali diC rispetto a diversi parametri: la ...

zazoomblog : Serie C Ghirelli: “per i medici sportivi il protocollo è inapplicabile” - #Serie #Ghirelli: #medici #sportivi - TuttoMercatoWeb : Lega Pro, medici sociali contrari alla ripresa: 'Protocollo FIGC lascia troppe domande aperte' - CalcioWeb : #SerieC, #Ghirelli: 'per i medici sportivi il protocollo è inapplicabile' - - yabuki_jojo : @MarcoValerioBav @CucchiRiccardo In serie a 17 medici su 20 sono contrari alla ripresa Dove sono le condizioni che… - ItaSportPress : Serie C, medici sociali contro la ripresa del campionato: 'Altamente rischioso contatto con calciatori e pazienti'… -