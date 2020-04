Serie C, Ghirelli: “per i medici sportivi il protocollo è inapplicabile” (Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ sempre più incerta la ripresa dei campionati, soprattutto in Serie C non sembrano esserci i margini per ripartire in sicurezza, si stanno studiando dunque le soluzioni riguardanti promozioni e retrocessioni. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato sulle colonne de Il Gazzettino, in seguito videoconferenza che si è tenuta nella serata di martedì 28 con i responsabili degli staff medici delle 60 squadre: “Allo stato attuale i medici ritengono che non siamo in grado di applicare il protocollo sanitario e di assicurare quello che si pone, ossia di creare tutte le condizioni di salvaguardia della salute e di sicurezza”. Coronavirus, squadra decide di retrocedere per scelta: “non ci sono i soldi” Coronavirus, le novità sull’autocertificazione: per le visite ai congiunti subentra la privacy ... Leggi su calcioweb.eu Serie C - Ghirelli : “Ecco cosa devono aspettarsi i tifosi di Monza - Vicenza e Reggina”

Serie C - a tutto Ghirelli : rischio default - riforma campionati - promozioni e stagione nell’anno solare

SERIE C - GHIRELLI INFURIATO/ "Pubblica la lettera sulle promozioni? Ora salta tutto" (Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ sempre più incerta la ripresa dei campionati, soprattutto inC non sembrano esserci i margini per ripartire in sicurezza, si stanno studiando dunque le soluzioni riguardanti promozioni e retrocessioni. Francesco, presidente della Lega Pro, ha parlato sulle colonne de Il Gazzettino, in seguito videoconferenza che si è tenuta nella serata di martedì 28 con i responsabili degli staffdelle 60 squadre: “Allo stato attuale iritengono che non siamo in grado di applicare ilsanitario e di assicurare quello che si pone, ossia di creare tutte le condizioni di salvaguardia della salute e di sicurezza”. Coronavirus, squadra decide di retrocedere per scelta: “non ci sono i soldi” Coronavirus, le novità sull’autocertificazione: per le visite ai congiunti subentra la privacy ...

CalcioWeb : #SerieC, #Ghirelli: 'per i medici sportivi il protocollo è inapplicabile' - - Mediagol : Lega Pro, Ghirelli: ''Allo stato attuale non siamo in grado di attuare il protocollo sanitario, ecco cosa bisogna f… - ekuonews : Calcio, Francesco Ghirelli: “Iachini ci deve dare una mano per la nuova Serie C” - infoitsport : Ghirelli: 'Nessuno mette in discussione le 9 promozioni dalla serie D alla C' - infoitsport : Serie C-Serie D, pace fatta. Ghirelli 'Sì alle promozioni' -