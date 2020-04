Segnalazioni sulla malattia di Kawasaki per i bambini correlata al Coronavirus: replica di Broccolo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ci sono stati molti titoli allarmisti in queste ore per quanto riguarda la malattia di Kawasaki, una vera e propria sindrome che si manifesterebbe anche coi bambini al di sotto dei 10 anni e che secondo alcuni studi potrebbe essere correlata al Coronavirus. Ora, con la semplice introduzione del nostro articolo, probabilmente avrete notato che abbiamo usato due volte il “condizionale”. Dettaglio fondamentale, come avvenne già qualche mese fa quando per la prima volta analizzammo voci sui presunti legami tra il Covid-19 e i più piccoli. Prime reazioni sulla malattia di Kawasaki per i bambini e legami con il Coronavirus Facile immaginare come la notizia abbia fatto il giro del mondo. Anche perché, in modo del tutto irresponsabile, diverse testate italiane e straniere hanno “pensato bene” di utilizzare titoli estremamente allarmisti che non ... Leggi su bufale Dopo le segnalazioni riprendono i lavori sulla Via Nettunense

#TIMdown - segnalazioni da tutta Italia per malfunzionamenti sulla rete (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ci sono stati molti titoli allarmisti in queste ore per quanto riguarda ladi, una vera e propria sindrome che si manifesterebbe anche coial di sotto dei 10 anni e che secondo alcuni studi potrebbe essereal. Ora, con la semplice introduzione del nostro articolo, probabilmente avrete notato che abbiamo usato due volte il “condizionale”. Dettaglio fondamentale, come avvenne già qualche mese fa quando per la prima volta analizzammo voci sui presunti legami tra il Covid-19 e i più piccoli. Prime reazionidiper ie legami con ilFacile immaginare come la notizia abbia fatto il giro del mondo. Anche perché, in modo del tutto irresponsabile, diverse testate italiane e straniere hanno “pensato bene” di utilizzare titoli estremamente allarmisti che non ...

Noovyis : (Segnalazioni sulla malattia di Kawasaki per i bambini correlata al Coronavirus: replica di Broccolo) Playhitmusic… - mifrasc : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Procura di #Cosenza indaga sulle decine contagi nella Rsa Villa Torano. Oggi Nas dei Carabinieri in stru… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Procura di #Cosenza indaga sulle decine contagi nella Rsa Villa Torano. Oggi Nas dei Carabinieri in stru… - gabrielepx : @Desmondo90 @axjslack @TgLa7 Preparati a passare settimane in casa assieme a tutta la tua famiglia sulla base di se… - battaglia_persa : RT @TreninoBlu: ?? #DiteloAOdissea EXTRA! - Le segnalazioni di -

Ultime Notizie dalla rete : Segnalazioni sulla Dopo le segnalazioni riprendono i lavori sulla Via Nettunense Il Corriere della Città Coronavirus, violano la quarantena e postano video. Multati per 1200 euro

MILANO. Lo scorso 11 aprile tre ragazzi hanno postato sulle proprie pagine Instagram dei video in cui si vantavano del fatto che avrebbero passato la Pasquetta a Milano, in barba alle restrizioni per ...

Coronavirus, la Fase 0 in Lombardia già a gennaio: lo studio

Lo ricerca ha voluto indagare tutte le segnalazioni di sintomi che potrebbero indicare un contagio da coronavirus, forse scambiati come conseguenze da comune influenza nel periodo antecedente al Pazie ...

MILANO. Lo scorso 11 aprile tre ragazzi hanno postato sulle proprie pagine Instagram dei video in cui si vantavano del fatto che avrebbero passato la Pasquetta a Milano, in barba alle restrizioni per ...Lo ricerca ha voluto indagare tutte le segnalazioni di sintomi che potrebbero indicare un contagio da coronavirus, forse scambiati come conseguenze da comune influenza nel periodo antecedente al Pazie ...