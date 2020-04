Sebastian Villa, la fidanzata lo accusa: “Ho paura e vivo nel terrore”. E posta su Instagram le foto del suo viso tumefatto (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Ho paura e vivo nel terrore. Davanti alle telecamere sembra una persona normale, educata e rispettosa, ma è capace di qualsiasi cosa. Non ne posso più, nessuno sa che tipo di persona sia, vivo nella paura. Voglio tornare in Colombia dalla mia famiglia ma mi viene impedito“. Sono alcune delle parole che la fidanzata del giocatore colombiano Sebastian Villa ha scritto su Instagram a commento di alcune foto nelle quali si vede la sua faccia livida. “Violenze” e “minacce” continue, accusa Daniela che si è sfogata con i suoi follower, denunciando così la sua situazione. Intanto il Boca Juniors, club di Villa, ha fatto sapere che esige che venga fatta al più presto chiarezza. E il calciatore ha invece negato di essere stato nella casa in cui vive con la fidanzata negli ultimi giorni. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Honel terrore. Davanti alle telecamere sembra una persona normale, educata e rispettosa, ma è capace di qualsiasi cosa. Non ne posso più, nessuno sa che tipo di persona sia,nella. Voglio tornare in Colombia dalla mia famiglia ma mi viene impedito“. Sono alcune delle parole che ladel giocatore colombianoha scritto su Instagram a commento di alcune foto nelle quali si vede la sua faccia livida. “Violenze” e “minacce” continue,Daniela che si è sfogata con i suoi follower, denunciando così la sua situazione. Intanto il Boca Juniors, club di, ha fatto sapere che esige che venga fatta al più presto chiarezza. E il calciatore ha invece negato di essere stato nella casa in cui vive con lanegli ultimi giorni. Visualizza questo post su ...

FQMagazineit : Sebastian Villa, la fidanzata lo accusa: “Ho paura e vivo nel terrore”. E posta su Instagram le foto del suo viso t… - serieB123 : Sebastián Villa, la fidanzata denuncia le botte: «Ho paura, non è l'uomo che appare in tv. Non sono stata l'unica»… - womantimeswebtv : ?? 'Sebastian mi maltratta!' è il grido di dolore e aiuto di #DanielaCortes, compagna del calciatore del #BocaJrs,… - CalcioWeb : Attaccante nei guai: la compagna lo denuncia per violenza e pubblica le foto shock [VIDEO] - - CalcioArg : Da parte sua, Sebastián Villa nega le accuse di Daniela Cortés, dicendo che farà chiarezza. -