Scuole | trentamila euro dal Comune di Aversa per le telecamere anti-spaccio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoImpidi videosorveglianza e campagne d’informazioni per rendere sicure ledi(Ce) e proteggerle dal fenomeno dellodi droga. Sono due degli strumenti facenti parte del ProgettoSicure, varato dalla giunta comunale di. Un progetto che prevede uno stanziamento di circa 30mila; il via libero definitivo al progetto dovrà essere dato dalla Prefettura di Caserta. “Il progetto esecutivo che abbiamo predisposto – spiega il sindaco Alfonso Golia – prevede l’installazione di nuoveleggi targa in prossimità dello svincoloNord, dove ci sono due, l’installazione di una nuova telecamera nei pressi dell’Osvaldo Conti in via De Nicola, la predisposizione di una campagna educativa e di prevenzione nelle, e lo straordinario per la Polizia Locale ...