Scuola, Azzolina: maturità il 17 giugno (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Gli esami di maturità partiranno il 17 giugno. Ad annunciarlo è stata direttamente la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta in una videochat sul sito Skuola.net. “L’esame orale non partirà da una tesina ma da un argomento scelto con i loro prof. Si parte da un argomento di indirizzo”, puntualizza la Ministra. Ai bambini più piccoli che faranno la terza media, “faremo preparare una tesina, lavoreranno insieme ai loro insegnanti, la consegneranno e poi ci sarà lo scrutinio finale”, ha spiegato Lucia Azzolina. Novità anche nell’assegnazione del voto finale alla Maturità: “l’esame rappresenta la conclusione di un percorso. Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato di ... Leggi su quifinanza La Maturità light ci sarà il 17 giugno. Niente tesina ma un argomento scelto con i docenti. Azzolina : “A settembre si deve assolutamente tornare a scuola”

