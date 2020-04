Scontro Figc-Spadafora. Gravina: “Non firmerò lo stop. Lo faccia il ministro” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Scontro Figc-Governo. Gravina replica a Spadafora: “Non firmerò lo stop dei campionati”. ROMA – E’ Scontro tra Figc e Governo. Nonostante le parole al ‘miele’ di Spadafora nei confronti di Gravina, il numero uno del calcio italiano non ha accettato le dichiarazioni del ministro che ha aperto alla possibilità di uno stop al campionato. “Il piano B – replica il presidente della Federcalcio – lo ho ma non deve fare rima con è finita. Finché io sarò il numero uno del calcio non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano“. “Lo stop ce lo imponga il Governo” Parole dure da parte del presidente Gravina che ha chiesto al Governo di imporre lo stop: “Tutti invocano il blocco, lo faccia il ministro Spadafora. Io le ... Leggi su newsmondo Coronavirus - calcio : il 4 maggio forse ripresa degli allenamenti. Scontro Figc -Malagò

