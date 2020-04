Scommetto che amerete Summertime di Netflix per questi 5 motivi (che poi sono anche i miei) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi a Milano c’è il sole e io non ho un terrazzo. In frigo però ho una piadina e la limonata, e se cerco bene nello sgabuzzino dovrei ritrovare pure il gonfiabile che ho usato l’estate scorsa. Apro la finestra, e accendo il computer: per me da oggi è estate. Anzi, è Summertime. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi a Milano c’è il sole e io non ho un terrazzo. In frigo però ho una piadina e la limonata, e se cerco bene nello sgabuzzino dovrei ritrovare pure il gonfiabile che ho usato l’estate scorsa. Apro la finestra, e accendo il computer: per me da oggi è estate. Anzi, è Summertime.

ombra_indiana : ....che minchiata è questa?....scommetto l'arrivo alla casa di un 41bis....di un assassino? - Cloffio1 : @riconoscibile @Mauri_0812 @sbonaccini Dare dell'ignorante non è un insulto, non devi offenderti. Sei ignorante in… - joonieegdrkpop : @bangchangdrkpop Come mai che parolona? Sei rimasto sveglio sino a tardi scommetto ?? Sì anche io! - wavesofemerald : Da come li conosci bene scommetto che fai parte della loro famiglia altrimenti non si spiega - palamini_maria : RT @25O319: Praticamente ha fatto gli scongiuri e scommetto che si è toccato anche le palle. -

Ultime Notizie dalla rete : Scommetto che Scommetto che amerete Summertime di Netflix per questi 5 motivi (che poi sono anche i miei) Vanity Fair.it A Bergamo non si tornerà a giocare a Lotto e SuperEnalotto: lo stop del sindaco Gori

Lo Stato ha autorizzato a partire da lunedì 27 aprile la ripresa nelle tabaccherie del gioco 10eLotto. La prossima settimana sarà la volta del Lotto e del SuperEnalotto e da quella successiva si potrà ...

Non si potrà salvare tutto: economisti, imprenditori e creativi ci raccontano la Toscana che resterà

La rotta su cui aziende, distretti e istituzioni devono investire per superare la crisi. I consigli, le analisi e gli spunti “coraggiosi” di economisti, imprenditori e creativi Uno schizzo con enormi ...

Lo Stato ha autorizzato a partire da lunedì 27 aprile la ripresa nelle tabaccherie del gioco 10eLotto. La prossima settimana sarà la volta del Lotto e del SuperEnalotto e da quella successiva si potrà ...La rotta su cui aziende, distretti e istituzioni devono investire per superare la crisi. I consigli, le analisi e gli spunti “coraggiosi” di economisti, imprenditori e creativi Uno schizzo con enormi ...