Scherma | le frizioni sono alle spalle | il Dream Tem di fioretto femminile mette nel

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il chiarimento c’è stato, tra Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca, le due personalità forti della squadra. A Tirrenia, durante l’ultimo ritiro, assieme al CT Andrea Cipressa e ad Alice Volpi. E ha fruttato subito un successo in Coppa del Mondo nella tappa successiva, prima dello stop per Covid-19. Ora, quando si potrà tornare in pedana, basterà recuperare il feeling tra le atlete al 100%, sentire la fiducia l’una con l’altra e poi il gioco sarà fatto. Quanto meno per arrivare a Tokyo 2021 con i favori dei pronostici nela squadre. La Russia ha Derglazova, la Francia Thibus, l’America Kiefer. Vero, tutte atlete di spicco. Ma singole; n nessun quartetto nella prova a staffetta può vantare la qualità individuale dell’Italia, che sicuramente schiererà in pedana in ...