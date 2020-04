“Sappiamo che gli è successo e dov’è”. Nord Corea, la verità su Kim Jong-un. E spunta la clamorosa foto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Kim Jong-un dovrebbe essere “clinicamente morto”. L’annuncio ufficiale del suo decesso potrebbe arrivare una volta conclusa la lotta di successione. Lo ha detto il sinologo Francesco Sisci, professore di Relazioni internazionale all’Università di Pechino, in un’intervista rilasciata all’AdnKronos. Il professore ha ribadito la sua convinzione riguardo alle sorti del leader NordCoreano, assente ormai da quasi venti giorni dalla scena pubblica. Sulle sue condizioni di salute continuano a circolare diverse ipotesi. “Che io sappia è clinicamente morto – sostiene Sisci -. Naturalmente potrei sbagliarmi, ma credo che la ridda di voci, le informazioni contrastanti, le mezze smentite e la sua continua assenza dalla scena pubblica mi pare confermino che appunto Kim è in stato vegetativo e fuori dalla politica attiva. ... Leggi su caffeinamagazine Il coronavirus sparirà da solo a breve : il parere del premio Nobel Luc Montagnier. “Sappiamo che il Covid-19 è stato manipolato in parte” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Kim-un dovrebbe essere “clinicamente morto”. L’annuncio ufficiale del suo decesso potrebbe arrivare una volta conclusa la lotta di successione. Lo ha detto il sinologo Francesco Sisci, professore di Relazioni internazionale all’Università di Pechino, in un’intervista rilasciata all’AdnKronos. Il professore ha ribadito la sua convinzione riguardo alle sorti del leaderno, assente ormai da quasi venti giorni dalla scena pubblica. Sulle sue condizioni di salute continuano a circolare diverse ipotesi. “Che io sappia è clinicamente morto – sostiene Sisci -. Naturalmente potrei sbagliarmi, ma credo che la ridda di voci, le informazioni contrastanti, le mezze smentite e la sua continua assenza dalla scena pubblica mi pare confermino che appunto Kim è in stato vegetativo e fuori dalla politica attiva. ...

