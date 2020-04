Santi Cazorla, Liga: il centrocampista spagnolo, a 35 anni, vive una rinascita (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo un infortunio che sembrava avergli stroncato la carriera, Santi Cazorla è tornato decisivo. Il trentacinquenne è rinato La stagione di Santi Cazorla è una delle storie più belle di questa annata calcistica. Il talentuoso giocatore spagnolo era rimasto fermo due anni a causa di un infortunio con l’Arsenal in un match di Europa League. Il problema fisico sembrava avergli ormai stroncato totalmente la carriera. Oggi invece, a 35 anni, Santi Cazorla è uno dei principali trascinatori del Villarreal, con ben 8 gol e 6 assist. Un dato significativo: come riporta Whoscored.com, Cazorla è il giocatore che, tra chi ha almeno 35 anni, ha effettuato più passaggi chiave, ben 54. Letteralmente immortale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo un infortunio che sembrava avergli stroncato la carriera,è tornato decisivo. Il trentacinquenne è rinato La stagione diè una delle storie più belle di questa annata calcistica. Il talentuoso giocatoreera rimasto fermo duea causa di un infortunio con l’Arsenal in un match di Europa League. Il problema fisico sembrava avergli ormai stroncato totalmente la carriera. Oggi invece, a 35è uno dei principali trascinatori del Villarreal, con ben 8 gol e 6 assist. Un dato significativo: come riporta Whoscored.com,è il giocatore che, tra chi ha almeno 35, ha effettuato più passaggi chiave, ben 54. Letteralmente immortale. Leggi su Calcionews24.com

La stagione di Santi Cazorla è una delle storie più belle di questa annata calcistica. Il talentuoso giocatore spagnolo era rimasto fermo due anni a causa di un infortunio con l’Arsenal in un match di ...

