San Gregorio Armeno, le botteghe presepiali rischiano di non riaprire (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il grido d’allarme delle botteghe artigiane presepiali di San Gregorio Armeno, che stanno soffrendo per le conseguenze della chiusura delle loro attività dovute al lockdown. rischiano di non riaprire, quando sarà possibile farlo, per la crisi che stanno vivendo. Sono le botteghe artigiane presepiali di San Gregorio Armeno, a Napoli, che stanno soffrendo per le conseguenze della chiusura delle loro attività dovute al lockdown. I maestri bottegai hanno inviato al Governo, alla Regione Campania e al Comune una lettera per chiedere aiuti “concreti”, per evitare che, quando sarà possibile la riapertura, “non si riprenderà il lavoro”. L’allentamento delle misure di restrizione, previste per la Fase 2, “non porterà alcun beneficio per le nostre botteghe, per un comparto che rappresenta un importante attrattore ... Leggi su 2anews San Gregorio d’Ippona. Davide e Massimiliano Mirabello sono tornati a casa

