Ryan Reynolds: l'esilarante risposta a un fan che vuole noleggiare Lanterna Verde (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un fan medita di noleggiare Lanterna Verde per passare il tempo, la risposta di Ryan Reynolds è esilarante. Non è un segreto che Ryan Reynolds non sia esattamente un fan del disastroso Lanterna Verde, film da lui interpretato nel lontano 2011. ecco spiegata la sua esilarante risposta a un fan che pensava di noleggiare il film al prezzo di 0.99 cents su Apple TV. Quando il fan ha comunicato la sua intenzione a Ryan Reynolds, la sua risposta su Twitter è stata esilarante: "Walk away (allontanati)". Alcuni film sono buoni, alcuni meno buoni, altri decisamente dolorosi, come dimostrano le reazioni del divo canadese ogni volta che si parla di Lanterna Verde, cinecomic che ha rappresentato il punto più ... Leggi su movieplayer Ryan Reynolds sconsiglia vivamente il suo Lanterna verde

