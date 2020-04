Rossana Rossanda dimessa dall’ospedale

f_petrossi : RT @ineziessenziali: Forza, Rossana! - xulnet : RT @fcimini: il Piedifesto oggi ricorda con ben tre articoli Giulietto Chiesa ma “si dimentica” di scrivere che Chiesa fu un funzionario de… - EsmeraldaMori1 : RT @fcimini: il Piedifesto oggi ricorda con ben tre articoli Giulietto Chiesa ma “si dimentica” di scrivere che Chiesa fu un funzionario de… - fcimini : il Piedifesto oggi ricorda con ben tre articoli Giulietto Chiesa ma “si dimentica” di scrivere che Chiesa fu un fun… - deimerangoli : #iorestoacasa #deiMerangoliconTe Accadde a #Roma il 28/04 #laSTORIAeilGIORNO - #AlmanaccodiRoma di #StefanoCrivelli… -

Il Manifesto

Rossana Rossanda ricoverata in ospedale: crisi cardiaca per la cofondatrice del Manifesto che ha da poco compiuto 96 anni, ma è in buone condizioni.Rossana Rossanda è stata ricoverata sabato 25 aprile mattina nell’ospedale romano del Santo Spirito per una crisi cardiaca. Secondo i medici che la seguono – il suo personale, il medico di fiducia che ...