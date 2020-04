FirenzePost : Roma: morto il Gran maestro dell’Ordine di Malta - CiaoKarol : Morto il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre aveva 76 anni: E’ morto a Roma, per una… - BarbaraBorelli2 : @ale_rasch @Fabius40884986 @mimmetto81 @erpomata71 Anche noi siamo tornati a Roma per miracolo, sembrava di stare a… - LupaDiPeriferia : @JimmyBancoPost4 È morto e risorto più volte, come lui la sorella e la madre, è passato all'Inter ed è iniziato il… - red60domenico : @Tritti001 Sono gli stessi di:'mandiamo a zappare sti fannulloni'' 'vogliono i soldi e stare sul divano',sono gli s… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma morto Coronavirus, a Roma nessun morto e 28 contagiati Il Tempo Morto Gran Maestro dell’Ordine di Malta

(ANSA) – ROMA, 29 APR – E’ morto a Roma, per una malattia diagnosticata mesi fa, il Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. A darne la notizia, “co ...

Coronavirus: lui muore, lei esce dalla Rianimazione e riabbraccia la figlia

Rita Manfrin è stata dimessa da poco dopo aver lottato contro il contagio. Suo marito non ce l’ha fatta. «Antonio in sogno mi ha detto: torna indietro» ARRE. «Mentre ero in coma ho sognato mio marito ...

