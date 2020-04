Roma, lancia lastre marmo contro auto carabinieri: arrestato uno dei vandali di Villa Pamphilj (Di mercoledì 29 aprile 2020) lancia lastre di marmo di una targa toponomastica contro l’auto dei carabinieri di pattuglia a Villa Pamphilj e scappa. Il responsabile, un 29enne romeno, è stato fermato dalla Polizia Locale di Roma e arrestato. Dopo l’episodio avvenuto ieri notte, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i carabinieri del reparto Tutela Patrimonio Culturale hanno avviato le ricerche in tutta la zona. Ed è proprio nel parco che è stato fermato ieri pomeriggio. Riconosciuto sul posto dai due militari che avevano subito l’aggressione. L’uomo ora è accusato di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento del patrimonio storico artistico capitolino e porto abusivo di arma bianca. Nei confronti del cittadino romeno anche la contestazione di violazioni amministrative, per il mancato rispetto delle norme che vietano ... Leggi su italiasera Covid-19 – Roma Sceglie Roma lancia #RiapriamoRoma

Anziani e disabili : l'Emilia Romagna rilancia il sistema integrato dei servizi

Dopo l'episodio di domenica notte, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i militari del TPC e avevano avviato un'ttività di ricerca in tutta la zona al fine di individuare l'uomo che, nel ...

