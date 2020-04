Roma | Fonseca | E' importante che il calcio riparta La Roma ha fatto un grande lavoro

Leggi su 90min

(Di mercoledì 29 aprile 2020) In questo periodo di quarantena forzata, il mondo del pallone attende con ansia le direttive per programmare il futuro. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora mette frena la Figc, che era pronta a ripartire a ripartire e indica come "sempre più stretta" la possibilità che il campionato. Laresta in attesa, così come il suo tecnico Pauloche ha parlato dulle frequenze di Teleradiostereo. Ilavrebbe potuto riprendere gli allenamenti? "Dico di si. Non riesco a...