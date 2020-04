Roma, blitz sotto casa della ex armato di spranga: calci e pugni ai Carabinieri che cercavano di fermarlo (Di mercoledì 29 aprile 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana hanno arrestato un 35enne Romano, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per atti persecutori e minacce nei confronti della sua ex fidanzata, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I fatti A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti nei pressi di un’abitazione di via Acqua Donzelle dove hanno sorpreso l’uomo mentre minacciava la sua ex compagna 39enne e armato di spranga cercava di sfondare il portoncino d’ingresso dell’appartamento. Il 35enne, alla vista dei Carabinieri li ha prima spintonati, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, e poi li ha aggrediti verbalmente e con calci e pugni. Al termine della colluttazione i Carabinieri sono riusciti ad ammanettare l’uomo violento e lo hanno accompagnato in caserma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Blitz antidroga a Roma - sequestrata cocaina e hashish : 2 pusher in manette

Messa non autorizzata alle porte di Roma : blitz dei carabinieri blocca oltre 20 fedeli

Roma - blitz antidroga a Ponte di Nona : 14 arresti. Da spaccio 300mila euro al mese (Di mercoledì 29 aprile 2020) IStazioneTuscolana hanno arrestato un 35enneno, giàposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per atti persecutori e minacce nei confrontisua ex fidanzata, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. I fatti A seguito di una segnalazione giunta al 112, isono intervenuti nei pressi di un’abitazione di via Acqua Donzelle dove hanno sorpreso l’uomo mentre minacciava la sua ex compagna 39enne edicercava di sfondare il portoncino d’ingresso dell’appartamento. Il 35enne, alla vista deili ha prima spintonati, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, e poi li ha aggrediti verbalmente e con. Al terminecolluttazione isono riusciti ad ammanettare l’uomo violento e lo hanno accompagnato in caserma, ...

CorriereCitta : Roma, blitz sotto casa della ex armato di spranga: calci e pugni ai Carabinieri che cercavano di fermarlo… - AgenziaVISTA : Agenzia Vista su Blitz Quotidiano - jack_alone_bi : @AntonioSocci1 @gentilivero così imparziale da farci vedere le passeggiate in elicottero su Roma e blitz dei CC per… - romatristezza : @Stefano173456 @Leopoldone54 Proprio una santarellina!!!!accompagnata da uno che oggi è a processo per lo scandalo… - Maura05031294 : Notiziona dal cuore di Roma, dall’ufficio più importante della Camera dei Deputati, fonte Roberto Fico: i vitalizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blitz Roma, blitz antidroga dal centro storico alle periferie: tre arresti e una denuncia Il Messaggero Roma, blitz sotto casa della ex armato di spranga: calci e pugni ai Carabinieri che cercavano di fermarlo

I Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana hanno arrestato un 35enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per atti persecutori e minacce nei confronti della s ...

Autostrade, utili giù per Atlantia: blitz per un concordato col ministero Trasporti

GENOVA - Nel giorno in cui il nuovo ponte per Genova si unisce segnando un nuovo skyline nella Val Polcevera, Atlantia prova una sorta di blitz e cerca di chiudere lo scontro con il Governo legato all ...

I Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana hanno arrestato un 35enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per atti persecutori e minacce nei confronti della s ...GENOVA - Nel giorno in cui il nuovo ponte per Genova si unisce segnando un nuovo skyline nella Val Polcevera, Atlantia prova una sorta di blitz e cerca di chiudere lo scontro con il Governo legato all ...