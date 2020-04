Roberto Speranza | Coscienza a posto | ora dipende dagli italiani

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Le misure adottate hanno salvato la vita a migliaia di persone. Il 10 marzo ho insistito con forza per chiudere in tutte le Regioni. Rivendico quel passaggio difficile. Con il lockdown si è evitato che l’onda altissima del virus arrivasse al Sud, che avrebbe pagato un prezzo molto salato”. In un colloquio con Monica Guerzoni sul Corriere della Sera il ministro della Salutedichiara che non c’è “nessuna pretesa di riorganizzare la società con un Dpcm” e che si tratta di “polemiche senza senso”.“Dobbiamo tutti - aggiunge - lavorare insieme, anche con i presidenti di Regione e i sindaci”, ma dal 4 maggio non sarà “assolutamente” un liberi tutti: “Ci è sembrato giusto dare un primo cauto segnale perché siamo consapevoli della sofferenza delle persone, ma ...