Roberta Morise conferma l' amicizia con Eros | Avrei evitato la smentita

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Marina Lanzone La conduttrice Rai ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo il gossip che la voleva come la nuova fidanzata diRamazzotti Che traRamazzotti e la conduttriceci fosse solo una bellaè cosa nota. Lo aveva chiarito il cantante poche settimane fa con un post social molto duro, dove accusava i giornalisti di aver divulgato "notizie false" e di non aver avuto alcun rispetto per i suoi figli e per il resto del Paese, impegnato nell’emergenza coronavirus. Ora a parlare è, che sul giornale “Chi” hato l’e la stima professionale, aggiungendo qualche dettaglio in più. La showgirl, infatti, è apparsa leggermente "infastidita" dall’atteggiamento di. "In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di ...