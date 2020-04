Rizzoli: «Coronavirus? Cambieranno tante cose nel calcio» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nicola Rizzoli ha parlato al Corriere di Bologna di come cambierà il calcio e le regole che potrebbero essere modificate Nicola Rizzoli, designatore dell’arbitro della Serie A, ha parlato al Corriere di Bologna della possibile ripartenza del calcio. RIPARTENZA – «La risposta è sempre la stessa, non lo sappiamo con sicurezza quando sarà possibile ripartire. La palla ce l’ha il governo e gli scienziati, aspettiamo loro. Noi possiamo fare mille ipotesi e rivederle di continuo, ma il via lo danno loro. La situazione Coronavirus è più snervante e ci sono settori dove la sofferenza è più alta. Questa emergenza colpisce tutti. Una volta passata dovremo rivedere molte cose anche nel calcio». calcio – «Partecipo ad un gruppo di lavoro coordinato dalla Uefa dove sono presenti le 5 principali leghe ... Leggi su calcionews24 Coronavirus nell’acqua potabile? La dottoressa Rizzoli fa chiarezza : “Ecco la verità”

Coronavirus - Rizzoli : “Scuole aperte a settembre - stagione attuale chiusa”

