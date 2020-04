Ripartenza, la Toscana fra le regioni più pronte. Ma tre province sono a rischio: ecco lo studio (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIRENZE. Quadrante rosso, "area calda". E chi c’è finito è come se stesse attendendo il 4 maggio seduto su un vulcano. Quadrante arancio, "zona in surriscaldamento". Tradotto: occhio, basta poco, un dopo lockdown troppo lasco e l’epidemia potrebbe riprendere il suo lento trotto. Quadrante giallo, "in raffreddamento". Come dire: avete cavalcato l’onda, il mare non è più in burrasca anche se non è proprio calma piatta. Quadrante verde, "area fredda". La Toscana nel grafico è lì, nella zona a più basso rischio, con la densità del contagio sotto controllo, non eccessiva, e una curva delle infezioni che continua a rallentare e nell’ultima settimana è cresciuta meno che altrove in Italia. Insomma, alla vigilia della Ripartenza, nell’ultimo studio elaborato dalla Fondazione Gimbe sulle ... Leggi su iltirreno.gelocal Ripartenza - la Toscana fra le regioni più pronte. Ma tre province sono a rischio : ecco lo studio

Ultime Notizie dalla rete : Ripartenza Toscana Ripartenza, la Toscana fra le regioni più pronte. Ma tre province sono a rischio: ecco lo studio Il Tirreno Protesta 4 maggio in Toscana: riapertura simbolica, niente clienti

Nei giorni scorsi l’associazione ha chiesto infatti alla Regione Toscana e ai Prefetti toscani di farsi portavoce presso il Governo delle richieste della categoria: “anticipare al 4 maggio – anziché ...

Nardella lancia campagna ‘Riscoprire Italia’: nessuna gara tra regioni

“Cari italiani, riscoprite la vostra Italia. Sarebbe una bella campagna, puntiamo tutto sul turismo domestico”. É quanto ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella, durante la trasmissione ‘Cen ...

