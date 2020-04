Riparte lo sport in Spagna. Obiettivo fine giugno – VIDEO (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, illustra come intende far ripartire lo sport in Spagna. Le sue parole Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha illustrato le modalità di Ripartenza per lo sport in Spagna. Queste le sue parole. «Sono state definite quattro differenti fasi per questo periodo a partire dalle prossime settimane. La prima fase, o fase zero, sarà di preparazione al periodo di transizione in cui ci troviamo adesso. Ad esempio saranno possibili gli allenamenti individuali per i professionisti e le sedute base nei campionati. La fase uno permetterà il parziale svolgimento di alcune attività con restrizioni territoriali. Per quanto riguarda lo sport saranno riaperti i centri sportivi di alto livello». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Bundes verso la ripartenza - i ministri dello Sport dei Länder : "Si può giocare a metà maggio"

