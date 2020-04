Riaprire i parchi? A Palermo servirà la prenotazione

lucianonobili : Stavolta proviamo ad avvisarla prima dell’ennesimo disastro. Cara #Raggi da lunedì devi riaprire i #parchi a Roma.… - Stefano270358 : RT @lucianonobili: Stavolta proviamo ad avvisarla prima dell’ennesimo disastro. Cara #Raggi da lunedì devi riaprire i #parchi a Roma. Riap… - elvise1657 : RT @lucianonobili: Stavolta proviamo ad avvisarla prima dell’ennesimo disastro. Cara #Raggi da lunedì devi riaprire i #parchi a Roma. Riap… - molotov00 : RT @Lanuovaecologia: - LegambienteLig : RT @Lanuovaecologia: -

Ultime Notizie dalla rete : Riaprire parchi

gonews

Ecco le linee guida fissate per la riapertura di Disney World e di altri parchi una volta superata la crisi attuale Una task force in Florida ha fissato le linee guida per riaprire i parchi divertimen ...In Sicilia, attualmente, si contano ancora 2.145 (+2) casi in tutta la regione (due in più rispetto a ieri), ma è in netto calo il numero dei ricoveri. Aumentano invece i guariti e sopratutto non si r ...