Renzi, “Se Salvini con stile del Papeete avesse gestito l’emergenza sarebbe stato un disastro” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus e fase 2, Matteo Renzi contro Matteo Salvini: ‘Se avesse gestito l’emergenza con stile Papeete sarebbe stato un disastro’. Coronavirus, è di nuovo Renzi contro Salvini. Ospite a DiMartedì, il leader di Italia Matteo Renzi ha parlato dell’emergenza coronavirus senza risparmiare critiche all’altro Matteo, Salvini. Renzi contro Salvini: “Se avesse gestito l’emergenza sarebbe stato un disastro” “Se Salvini con stile del Papeete avesse gestito l’emergenza in stile Bolsonaro sarebbe stato un disastro” ha dichiarato Matteo Renzi nel tentativo di difendere l’azione del governo. Il concetto di fondo del ragionamento è il seguente: il governo ha gestito bene l’emergenza, o almeno lo ha fatto meglio di come avrebbe fatto Matteo Salvini. Fonte foto: ... Leggi su newsmondo Un video inchioda 5Stelle - Pd e Renzi. “Se siete contro la mafia - perché scarcerate i boss? (video)

Mes – Renzi : “Senza condizioni - io prenderei quei 37 mld”. Salvini : “Un prestito ad usura”

“Senza la Bce saremmo già tecnicamente falliti - ora ripartiamo o sarà carestia” avverte Renzi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus e fase 2, Matteocontro Matteo: ‘Sel’emergenza conun disastro’. Coronavirus, è di nuovocontro. Ospite a DiMartedì, il leader di Italia Matteoha parlato dell’emergenza coronavirus senza risparmiare critiche all’altro Matteo,contro: “Sel’emergenzaun disastro” “Secondell’emergenza inBolsonaroun disastro” ha dichiarato Matteonel tentativo di difendere l’azione del governo. Il concetto di fondo del ragionamento è il seguente: il governo habene l’emergenza, o almeno lo ha fatto meglio di come avrebbe fatto Matteo. Fonte foto: ...

AndreaScanzi : In Germania hanno riaperto troppo presto. E puntualmente i contagi sono risaliti alle stelle. Quel che accadrebbe d… - AndreaScanzi : Che #Renzi sia un politico senza talento ed elettori, lo sanno tutti (tranne Gaia Tortora e Marattin). Ci sta. Se p… - borghi_claudio : Renzi dice che se Salvini fosse stato al potere 'avrebbe gestito l'emergenza come Bolsonaro. a) Credo che qualsiasi… - Mapio : RT @BelpietroTweet: Renzi lo accusa senza mezzi termini di calpestare la Costituzione. Zingaretti si smarca dai suoi decreti, considerati s… - Roselmeti : RT @borghi_claudio: Renzi dice che se Salvini fosse stato al potere 'avrebbe gestito l'emergenza come Bolsonaro. a) Credo che qualsiasi min… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi “Se Coronavirus: Renzi, 'riaprire con protocollo più serio di passato se nuovi focolai' Affaritaliani.it