(Di mercoledì 29 aprile 2020) Noi non possiamo aspettare 2 anni,al, rimanendo in questo momento derogatorio, attacca l'ex premier su La7 a Di martedì

FirenzePost : Renzi: deroghe costituzione non possono continuare fino a che non abbiamo il vaccino - Moixus1970 : RT @diMartedi: #Renzi su #COVID19: “La Corte Costituzionale ha detto che nelle emergenze la Costituzione è la bussola. Nemmeno con il terro… - LaurinaGiordano : RT @diMartedi: #Renzi su #COVID19: “La Corte Costituzionale ha detto che nelle emergenze la Costituzione è la bussola. Nemmeno con il terro… - ocsecnarf1 : RT @diMartedi: #Renzi su #COVID19: “La Corte Costituzionale ha detto che nelle emergenze la Costituzione è la bussola. Nemmeno con il terro… - diMartedi : #Renzi su #COVID19: “La Corte Costituzionale ha detto che nelle emergenze la Costituzione è la bussola. Nemmeno con… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi deroghe

Firenze Post

ROMA – Matteo Renzi a Dimartedi’ suLa7 attacca ancora Conte e il suo governo.«A marzo le terapie intensive scoppiavano, a Bergamo i medici dovevano scegliere chi intubare e chi no. Quello poteva giust ...In merito alle tempistiche per l’erogazione della cassa integrazione, ci siamo soffermati già sull’anticipo fino a 45 mila euro (per approfondimenti leggi qui). Il sostituto d’imposta (che sia il dato ...