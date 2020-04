(Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo una chiusura di quasi due mesidal 4si dice. “L’emergenza coronavirus e’ passata molto rapidamente da emergenza sanitaria a emergenza economica. Tutti i nostri concessionari sono chiusi da quasi due mesi. Mentre la mobilita’ e’ stata garantita soprattutto per il personale medico dalle nostre officine” spiega Francesco Fontana Giusti, responsabile della comunicazione di. “Oggi siamo pronti ainsieme ai nostri concessionari il 4” aggiunge e su come e’ stata vissuta questa emergenza, racconta: “In fase 1, lock-down, abbiamo puntato sulla digitalizzazione. Eravamo pronti: nel 2019 abbiamo lanciato 15 strumenti digitali, quello piu’ importante e’ stato il lancio ad aprile del ‘live web chat’ che permette ...

CorriereCitta : Renault Italia pronta a ripartire dal 4 maggio - palermo24h : Renault Italia pronta a ripartire dal 4 maggio - nestquotidiano : Renault Italia pronta a ripartire dal 4 maggio - Notiziedi_it : Renault Italia pronta a ripartire dal 4 maggio - ZerounoTv : Renault Italia pronta a ripartire dal 4 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Italia

Il Tempo

Il fantasma delle nazionalizzazioni si sta aggirando di nuovo per l’Europa a riguardo dell’industria, in particolare quella automobilistica, che sta andando a caccia di aiuti finanziari per resistere ...L'articolo Renault Italia pronta a ripartire dal 4 maggio proviene da Italpress . Anche in Italia le cose stanno cambiando e il mercato delle ... mentre solo il 43% è pronta a passare ad un'auto al 10 ...