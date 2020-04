REM: chi può prendere il reddito di emergenza (Di mercoledì 29 aprile 2020) IL REM, ovvero il reddito di emergenza promesso dal governo durante l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e che dovrebbe finalmente vedere la luce nel decreto Aprile, andrà soltanto ai nuclei senza altri sussidi o pensioni. Lo racconta oggi il Messaggero, che spiega come questo sia comunque un nodo ancora da sciogliere sul tavolo del governo: Anche questa provvisoria definizione indica che l’obiettivo è sostenere coloro che non sono stati toccati finora da altre misure del governo. Dunque non hanno avuto il bonus riservato ai titolari di partita Iva o ad altre limitate categorie come quella dei lavoratori stagionali e – non essendo lavoratori dipendenti (almeno non regolari) – non hanno nemmeno potuto sfruttare la cassa integrazione accordata per le aziende in difficoltà. Per un“paracadute” di questo tipo spingono in ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - il Premier Conte : “Il rischio di contagio di ritorno è molto concreto - se la situazione sarà sotto controllo ci saranno altri passi significativi”

IL REM, ovvero il reddito di emergenza promesso dal governo durante l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 e che dovrebbe finalmente vedere la luce nel decreto Aprile, andrà soltanto ai nuclei ...

Sarà un decreto di proporzioni gigantesche, una manovra 'monstre', lievitata nel corso delle settimane e con una "mole di interventi molto ampia". Il governo accelera sul "decreto aprile", una manovra ...

