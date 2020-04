Regione Lazio | fondo ‘Fare Impresa’ sale a 400 mln

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Ildel bando ‘Fare impresa’ passa da 100 a 400 milioni. Il vicepresidente della, Daniele Leodori, ha comunicato la novita’ parlando nel corso della tavola rotonda ‘Far ripartire l’Italia: il punto di vista di Roma e Milano’. “Abbiamo fatto un bando, che inizialmente avevamo pensato per 50 milioni di euro e per 5mila aziende fino a 9 dipendenti che avrebbero ricevuto 10mila euro di credito a tasso zero da restituire in 6 anni, che ha ricevuto 42mila domande e abbiamo portato questo aiuto a circa 40mila persone. L’istruttoria e’ in fase di completamento e lo stiamo estendendo a tutti, mettendo liquidita’ nel sistema per 400 milioni di euro per garantire la sopravvivenza di queste aziende”.