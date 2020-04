Raggi: Coronavirus, in 2 giorni 11mila domande per bonus affitto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Virginia Raggi ha parlato, attraverso Facebook, della situazione legata al bonus affitto. “Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il bonus affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. In questo periodo molti cittadini hanno perso il lavoro o hanno visto diminuire drasticamente i loro guadagni. Questo contributo straordinario li aiuterà a sostenere il pagamento dell’affitto di casa. Nei primi due giorni sono arrivate circa 11mila domande, la stragrande maggioranza online e solo alcune centinaia in forma cartacea. La netta prevalenza di richieste tramite internet mi fa particolarmente piacere, perché dimostra che i romani hanno raccolto il nostro invito a privilegiare questa modalità innovativa, che facilita la procedura e velocizza la successiva erogazione del sostegno ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 45.000 buoni spesa per i cittadini raggiunti a Roma

Coronavirus - Colao : “Apertura a ondate per testare sistema. Necessari monitoraggio dati e mascherine. L’app? Entro maggio o inutile”

Coronavirus - il bilancio 28 aprile : raggiunti i 200mila casi - oltre uno su due ancora positivi. Aumentano i morti (+382) - rallentano i nuovi casi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – Virginiaha parlato, attraverso Facebook, della situazione legata al. “Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il, destinato alle famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza. In questo periodo molti cittadini hanno perso il lavoro o hanno visto diminuire drasticamente i loro guadagni. Questo contributo straordinario li aiuterà a sostenere il pagamento dell’di casa. Nei primi duesono arrivate circa, la stragrande maggioranza online e solo alcune centinaia in forma cartacea. La netta prevalenza di richieste tramite internet mi fa particolarmente piacere, perché dimostra che i romani hanno raccolto il nostro invito a privilegiare questa modalità innovativa, che facilita la procedura e velocizza la successiva erogazione del sostegno ...

virginiaraggi : In questi giorni è stato pubblicato un interessante saggio del centro studi internazionale @GI_TOC su come la mafia… - SirDistruggere : Coronavirus, l’idea di Trump: “Per ucciderlo disinfettante iniettato nel corpo o raggi ultravioletti”. Se lo facess… - Corriere : Trump: perché non iniettare amuchina o colpire il corpo con raggi Uv? I medici: «Non fa... - 7m70 : A #DiMartedi assistiamo live al primo trial dei nuovi farmaci anti #COVID19 di Trump: Renzi appare infatti col v… - massicampa : RT @isabellaisola3: Roma manifestazione #Anpi Il metro e mezzo non lo mantengono e c'è un bell'assembramento di persone. La #lamorgese la #… -