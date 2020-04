Quel ramo della Croce del Nord che volge agli Frb (Di mercoledì 29 aprile 2020) Quando pensiamo a un radiotelescopio, la prima immagine che ci si presenta alla mente – complice Jodie Foster in Contact, in ascolto con le cuffie fra le antenne del Vla – è Quella di un’enorme parabola che punta verso il cielo. E in effetti è proprio così che è fatta la maggior parte dei grandi radiotelescopi. Ma non tutti. Alcuni di loro, più che a un gigantesco piatto, fanno pensare a uno stendipanni di formato industriale: filari d’acciaio che s’estendono per centinaia di metri nella campagna, incendiandosi al tramonto quando il Sole riverbera sui loro sottilissimi cavi metallici. È così che si presentano alla vista due fra i principali protagonisti al mondo della caccia ai fast radio bursts: il canadese Chime e l’australiano Molonglo. Quest’ultimo, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Asl Teramo : salgono a 33 i pazienti ricoverati Sei quelli in rianimazione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Quando pensiamo a un radiotelescopio, la prima immagine che ci si presenta alla mente – complice Jodie Foster in Contact, in ascolto con le cuffie fra le antenne del Vla – èla di un’enorme parabola che punta verso il cielo. E in effetti è proprio così che è fatta la maggior parte dei grandi radiotelescopi. Ma non tutti. Alcuni di loro, più che a un gigantesco piatto, fanno pensare a uno stendipanni di formato industriale: filari d’acciaio che s’estendono per centinaia di metri nella campagna, incendiandosi al tnto quando il Sole riverbera sui loro sottilissimi cavi metallici. È così che si presentano alla vista due fra i principali protagonisti al mondocaccia ai fast radio bursts: il canadese Chime e l’australiano Molonglo. Quest’ultimo, ...

Agenparl : Quel ramo della Croce del Nord che volge agli Frb - news pubblicata su Media Inaf - - RobertoKenn19 : RT @mediainaf: Quel ramo della Croce del Nord che volge agli #FRB: la storica antenna di #Medicina (BO) dell’#INAF si prepara a scendere in… - anikeatable : @IAcceptMiracles Immagino, però è bellissimo quel ramo - ScrivoArte : RT @mestieredeldare: Tutto è dall'altra parte, in quel che c'è e in quel che penso. Né v'è ramo agitato che il cielo non resti immenso (Fer… - SpazioInGioco : RT @mediainaf: Quel ramo della Croce del Nord che volge agli #FRB: la storica antenna di #Medicina (BO) dell’#INAF si prepara a scendere in… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel ramo Quel ramo della Croce del Nord che volge agli Frb Media Inaf Quel ramo della Croce del Nord che volge agli Frb

Dal punto di vista “architettonico” la Croce del Nord, come il vecchio Molonglo Cross Telescope, è costituita da due bracci perpendicolari disposti a forma di ‘T’: il ramo est-ovest (EW arm, la barra ...

Resistenza by design alla crisi – il caso della finanza islamica

La finanza islamica è quel particolare ramo o comparto della finanza che si caratterizza per essere conforme ai principi e alle regole della shari'ah, la lex divina islamica, cui ogni fedele musulmano ...

Dal punto di vista “architettonico” la Croce del Nord, come il vecchio Molonglo Cross Telescope, è costituita da due bracci perpendicolari disposti a forma di ‘T’: il ramo est-ovest (EW arm, la barra ...La finanza islamica è quel particolare ramo o comparto della finanza che si caratterizza per essere conforme ai principi e alle regole della shari'ah, la lex divina islamica, cui ogni fedele musulmano ...