Quali i sintomi della malattia di Kawasaki nei bambini, correlata al Covid-19? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Senza allarmismi e per giusta informazione è giusto focalizzarsi sui sintomi della malattia di Kavwasaki nei bambini visti gli ultimi avvertimenti dei pediatri italiani sulla possibile relazione tra l'infezione e la pandemia Covid-19 che stiamo ancora vivendo. Cerchiamo dunque di capire che cos a è emerso da alcuni dati raccolti non solo in Italia ma anche nel Regno Unito, Spagna, Francia. Troppi casi per la malattia di Kawasaki attuali I pediatri d'Europa hanno registrato un numero troppo elevato di bambini che, nelle ultime settimane, hanno contratto la malattia. In Italia, il primo caso specifico è stato diagnosticato lo scorso 21 marzo a Bergamo presso l’ospedale Giovanni XXIII su un bambino di 9 anni. Da allora il numero di minori con la stessa infezione è salito fino a 20. Un numero di casi anomalo è stato certificato anche al ... Leggi su optimagazine Coronavirus - quali sono i sintomi meno conosciuti? Ce lo racconta un’operatrice sanitaria

