Pupo litiga in macelleria a causa della mascherina messa male | lui sbotta | “Tutti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020)in, luibisticcia insua, a detta dei presenti: “Non può andare in giro così”. A raccontarlo è proprio Enzo Ghinazzi in arteai microfoni di Radio Radio Lo Sport. “L’altro giorno inmi hanno fermato dicendomi ‘Guardi lei signorha la mascherine, così non può andare in giro’. Io la stavo mandando a fare in c**o ma poi mi sono fermato e ho risposto ‘Guardi, forse ha ragione ma mi hanno dato questa. Poi magari la cambio a casa’”. Infuriato e piccato,ha poi proseguito: “Ma si può? Tutti sceriffi e inquisitori”. Come tutti, ancheha ammesso di star accusando molto la mancanza di libertà personale in ...