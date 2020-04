Pupo litiga con un macellaio per la mascherina: "Lo stavo mandando a fanc*lo" (Di mercoledì 29 aprile 2020) In tempi di coronavirus e di fase 2 ormai imminente, non è poi così difficile ritrovarsi in strada a dover spiegare il perché di uno spostamento o di un comportamento. Lo sa bene Pupo, che ha raccontato una disavventura risalenti proprio a questi giorni. Il cantante, reduce dall'esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip, ha reso pubblica, in un'intervista rilasciata al programma radiofonico Radio Radio Lo Sport, una lite di cui è stato protagonista insieme ad un macellaio:Tutta colpa della mascherina indossata dal cantante, ritenuta inadeguata dal commerciante:Pupo litiga con un macellaio per la mascherina: "Lo stavo mandando a fanc*lo" 29 aprile 2020 14:28. Leggi su blogo Pupo litiga in macelleria a causa della mascherina messa male - lui sbotta : “Tutti sceriffi”

Pupo litiga con un macellaio per la mascherina : “Tutti sceriffi - lo stavo mandando a fan**lo”

GF Vip 4 - nella casa si litiga per dei biscotti. Signorini : "Con quello che sta accadendo in Italia - è ignobile". Pupo : "E' buonismo - il GF è questo" (Video) (Di mercoledì 29 aprile 2020) In tempi di coronavirus e di fase 2 ormai imminente, non è poi così difficile ritrovarsi in strada a dover spiegare il perché di uno spostamento o di un comportamento. Lo sa bene, che ha raccontato una disavventura risalenti proprio a questi giorni. Il cantante, reduce dall'esperienza di opinionista al Grande Fratello Vip, ha reso pubblica, in un'intervista rilasciata al programma radiofonico Radio Radio Lo Sport, una lite di cui è stato protagonista insieme ad un:Tutta colpa dellaindossata dal cantante, ritenuta inadeguata dal commerciante:con unper la: "Lo" 29 aprile 2020 14:28.

caterinaberardi : Il cantante #Pupo litiga in #macelleria perché indossa la #mascherina nel modo sbagliato. Lui risponde con #parolacce - infoitcultura : Pupo litiga con un macellaio per la mascherina: “Tutti sceriffi, lo stavo mandando a fan**lo” - zazoomnews : Pupo litiga in macelleria a causa della mascherina messa male lui sbotta: “Tutti sceriffi” - #litiga #macelleria… - elisabe33314234 : RT @51inif: Pupo litiga con un macellaio per la mascherina: “Tutti sceriffi, lo stavo mandando a fan**lo” -