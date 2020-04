Pulcinella lotta il mostro  del Covid attraverso il gioco del panariello del Sorriso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDa quando è iniziata la pandemia l’artista poliedrico Angelo Iannelli è stato tra i più attivi sulla rete attivandosi sui social con importanti iniziative e da sabato 2 maggio, dopo il successo dei vari contest gastronomici, inizierà un nuovointitolato “del” in collaborazione con le Terre Pompeiane di Avitabile Vincenzo, conosciute da tutti per i loro prestigiosi liquori artigianali. Ebbene per addolcire questo periodo di quarantena che sta portando tanta ansia e paura per le conseguenze dell’epidemia, accentuata anche dal continuo flusso di news, le Terre Pompeiane hanno pensato di creare una lotteria che sarà curata dall’ironia e simpatia dell’Ambasciatore delAngelo Iannelli, ogni sabato sera alle ore 18:30 in diretta Facebook sul suo profilo, estraendo i ...