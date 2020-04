Pronta l'app "Immuni" Tutti i dati cancellati entro la fine del 2020 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Federico Garau Da una prima lettura della bozza emerge il tentativo di rispettare la privacy degli utenti che intenderanno usufruirne: permesso l'uso di pseudonimi, vietata la geolocalizzazione e dati cancellati entro il 31 dicembre È ormai Pronta a partire la app “Immuni”, sistema di tracciamento realizzato nel tentativo di ridurre il pericolo di contagio da Covid-19 e tanto discusso in queste ultime settimane. Se da una parte ci sono coloro che hanno approvato questa soluzione, convinti che tramite l'applicazione sarà possibile evitare un'ulteriore trasmissione del Coronavirus nelle future fasi di ripresa, dall'altra non sono mancati i duri commenti di quelli che vedono in “Immuni” un tentativo di controllo ed una palese intromissione nella privacy delle persone. I pareri discordanti non hanno comunque impedito alla app, ideata dalla ... Leggi su ilgiornale Arcuri : “Prezzo mascherine contro speculatori”. App Immuni pronta a maggio

Coronavirus - Arcuri : “A maggio pronta l’app. Da lunedì 12 milioni di mascherine al giorno. Critiche sul prezzo? Liberisti da divano”

Fase 2 - Arcuri : "15 minuti il tempo minimo di rischio contagio - App pronta a maggio" (Di mercoledì 29 aprile 2020) Federico Garau Da una prima lettura della bozza emerge il tentativo di rispettare la privacy degli utenti che intenderanno usufruirne: permesso l'uso di pseudonimi, vietata la geolocalizzazione eil 31 dicembre È ormaia partire la app “”, sistema di tracciamento realizzato nel tentativo di ridurre il pericolo di contagio da Covid-19 e tanto discusso in queste ultime settimane. Se da una parte ci sono coloro che hanno approvato questa soluzione, convinti che tramite l'applicazione sarà possibile evitare un'ulteriore trasmissione del Coronavirus nelle future fasi di ripresa, dall'altra non sono mancati i duri commenti di quelli che vedono in “” un tentativo di controllo ed una palese intromissione nella privacy delle persone. I pareri discordanti non hanno comunque impedito alla app, ideata dalla ...

Bobbio65M : RT @silviacarducci5: RICORDATEVI .. NON POSSIAMO USCIRE PERCHE' L'APP NON E' PRONTA.. DOPO USCIREMO UN ALTRO POCO PERCHE' VORRANNO VACCINAR… - mara_pi56633301 : RT @silviacarducci5: RICORDATEVI .. NON POSSIAMO USCIRE PERCHE' L'APP NON E' PRONTA.. DOPO USCIREMO UN ALTRO POCO PERCHE' VORRANNO VACCINAR… - unafreturns : RT @readyplayer1__: la Fase 2 si apre ufficialmente il 4 maggio, e per quel giorno l'app Immuni non sarà pronta impazzisco - readyplayer1__ : la Fase 2 si apre ufficialmente il 4 maggio, e per quel giorno l'app Immuni non sarà pronta impazzisco - giuse190001 : RT @silviacarducci5: RICORDATEVI .. NON POSSIAMO USCIRE PERCHE' L'APP NON E' PRONTA.. DOPO USCIREMO UN ALTRO POCO PERCHE' VORRANNO VACCINAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronta app Server, diario clinico, gestione, tamponi: quando sarà pronta l'app di tracciamento Il Sole 24 ORE App anti pandemia, no di Londra a Google e Apple. Nel resto del mondo ormai è un test per la fiducia nelle istituzioni

Il National Health Service (NHS), il servizio sanitario inglese, dice no al modello di raccolta dati decentralizzato proposto da Apple e Google. L’app anti pandemia britannica per il tracciamento dell ...

Coronavirus, l'Aic non ci sta: "Discriminatorio non far ripartire subito il calcio"

Roma, 29 aprile 2020 – Fa discutere nel mondo del calcio la scelta del governo di non consentire gli allenamenti di squadra almeno fino al 18 maggio. Dopo le dure critiche del capitano della Lazio Mar ...

Il National Health Service (NHS), il servizio sanitario inglese, dice no al modello di raccolta dati decentralizzato proposto da Apple e Google. L’app anti pandemia britannica per il tracciamento dell ...Roma, 29 aprile 2020 – Fa discutere nel mondo del calcio la scelta del governo di non consentire gli allenamenti di squadra almeno fino al 18 maggio. Dopo le dure critiche del capitano della Lazio Mar ...