Preoccupazione per Ornella Vanoni, a Storie Italiane Leopoldo Mastelloni vorrebbe sincerità (Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ preoccupato Leopoldo Mastelloni per le persone che soffrono da sole in casa in questa quarantena e tra loro ci sono Ornella Vanoni e Ivana Spagna. Anche Eleonora Daniele non nasconde la sua Preoccupazione ed è per questo che a Storie Italiane continua a parlare di ansia, di attacchi di panico, di paure che in questo periodo sconvolgono la vita di molti. In un’intervista di Ornella Vanoni l’artista napoletano ha colto la sua ansia, i suoi timori. Sottolinea che la cantante è stata molto sincera e sarebbe un bene se lo fossero tutti. Mastelloni è pronto a tendere una mano, a correre subito da Ornella, basta una chiamata e lui c’è. E’ bene parlare del dolore che in tanti vivono in queste settimane, la solitudine, i dubbi sul futuro, non è semplice per nessuno ma per altri lo è ancora meno. Il messaggio di Leopoldo ... Leggi su ultimenotizieflash Andrea Bocelli/ "Vivo questo periodo con preoccupazione come tutti ma..."

Klaudia Poznanska ha rischiato di morire | Terrore e preoccupazione per l’ex di Uomini e Donne

Preoccupazione per la Fase 2 : nel bollettino di oggi diminuiscono i decessi - ma non i contagi. Fine lockdown a rischio? (Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ preoccupatoper le persone che soffrono da sole in casa in questa quarantena e tra loro ci sonoe Ivana Spagna. Anche Eleonora Daniele non nasconde la suaed è per questo che acontinua a parlare di ansia, di attacchi di panico, di paure che in questo periodo sconvolgono la vita di molti. In un’intervista dil’artista napoletano ha colto la sua ansia, i suoi timori. Sottolinea che la cantante è stata molto sincera e sarebbe un bene se lo fossero tutti.è pronto a tendere una mano, a correre subito da, basta una chiamata e lui c’è. E’ bene parlare del dolore che in tanti vivono in queste settimane, la solitudine, i dubbi sul futuro, non è semplice per nessuno ma per altri lo è ancora meno. Il messaggio di...

raffaellapaita : Delusione e preoccupazione per le parole di #Conte. La situazione è grave. Il Paese deve ripartire. - gennaromigliore : Incredibile. A 40 giorni dalle rivolte, la situazione nelle #carceri non è cambiata. C’è preoccupazione tra agenti… - ConfediliziaPc : Viva preoccupazione per il vaticinato proposito di accorpare il Consorzio Agrario di Piacenza con altri Consorzi, t… - Consiglioveneto : Coronavirus - Bartelle (IIC): ’Preoccupazione per gli addetti alle pulizie di Ospedali e Rsa. Iniziare da subito un… - picardi65 : #Fase2 Volturara Appula ( FG ) qui e' nato @GiuseppeConteIT nel piccolo paese gli abitanti usano i negozi dei Barb… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupazione per Coronavirus, anche in Francia sale la preoccupazione per il sospetto collegamento con la malattia di Kawasaki nei bambini Open Emergenza Coronavirus: parco zoo di Falconara, futuro a rischio. «Ci servono aiuti»

FALCONARA - Il lockdown disposto per contenere la diffusione del Coronavirus e la mancanza di un pacchetto di aiuti economici mette una pesante ipoteca sul futuro del parco zoo di Falconara, fiore all ...

Centri estivi. Dalla Regione E-R proposte per riapertura in sicurezza

Attività preferibilmente all’aperto, aerazione costante e sanificazione degli ambienti in caso di soggiorno al chiuso. Bambini organizzati in piccoli gruppi seguiti da sempre dallo stesso educatore (o ...

FALCONARA - Il lockdown disposto per contenere la diffusione del Coronavirus e la mancanza di un pacchetto di aiuti economici mette una pesante ipoteca sul futuro del parco zoo di Falconara, fiore all ...Attività preferibilmente all’aperto, aerazione costante e sanificazione degli ambienti in caso di soggiorno al chiuso. Bambini organizzati in piccoli gruppi seguiti da sempre dallo stesso educatore (o ...