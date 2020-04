Porto di Civitavecchia, il commercio durante l’emergenza sanitaria. Video conferenza questo pomeriggio con le imprese (Di mercoledì 29 aprile 2020) In questi giorni il Porto di Civitavecchia, nella sua componente commerciale, ha offerto un panorama variegato, con le banchine dalla 23 alla 26 che hanno accolto sei navi tra portacontainer e cargo. Alla banchina 23, data di recente in concessione alla società civitavecchiese Traiana, hanno infatti attraccato due unità che hanno sbarcato l’una spatafluoro e l’altra ferrocromo. La banchina attigua, la 24, era occupata, invece, da una special cargo che, attraverso la IPC, ha imbarcato macchinari speciali. Alla banchina 25 erano presenti navi portacontainer con la bananiera proveniente dal Sud America ormeggiata alla 25 sud mentre alla 25 nord l’unità portacontainer lavorata dal terminalista RTC. Sul molo 26, infine, l’eurocargo della Grimaldi, che ha effettuato operazioni di sbarco ed imbarco di mezzi pesanti. In un momento nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta Civitavecchia - arrestato al porto un pericoloso latitante

Costa Diadema con 65 passeggeri positivi al Coronavirus respinta dal porto di Gioia Tauro : si dirige verso Civitavecchia

