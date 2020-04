«Ponte Morandi? Non c’è motivo di fare festa La ferita non si rimarginerà senza verità e

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Repubblica Genova intervista Egle Possetti, portavoce del comitato dei familiari delle vittime del. Nel crollo del 14 agosto 2018 perse la sorella e due nipoti, entrambi minorenni. Ieri il viadotto che unisce le due rive del Polcevera è stato completato, ma lei, come molti genovesi, non ha voglia di. «Non vediamo ildi, ma credo come molti genovesi. Da una parte fa piacere sperare che almeno questosia stato realizzato al meglio, oltre che molto velocemente, e che possa riprendere la vita economica della città. Dall’altra, soffriamo. Lanon si rimarginerà,verità né giustizia». La battaglia del comitato prosegue, dice, «perché il sacrificio dei nostri cari serva a qualcosa, e in futuro si pensi a evitare altri disastri. È l’unica cosa che ...