Pomezia | dal lockdown alla ripresa | oggi gli incontri con parrucchieri | Rete Imprese e Cna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Proseguono come da calendario gliconvocati dall’Amministrazione comunale dicon le realtà del territorio, in vista dell’avvio della fase due di contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.il Sindaco Adriano Zuccalà, la vice Sindaco Simona Morcellini e l’Assessore Giuseppe Raspa hanno incontrato le associazioni di categoria die Cna. Le due riunioni odierne sono state l’occasione per tracciare il quadro della situazione attuale e fare il punto sulle modalità di riapertura in attesa dei prossimi provvedimenti del Governo. Tra le attività sospese per l’emergenza ci sono gli operatori della bellezza, con i quali è stato tracciato un percorso virtuoso che possa portareriapertura dei saloni contrastando il fenomeno del lavoro in nero ...