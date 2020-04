Poliziotto prende per mano il bambino autistico che si era perso a Napoli: la foto è virale (Di mercoledì 29 aprile 2020) La foto virale del bambino autistico che si era perso a Napoli E’ diventata virale sui social la foto di un agente che prende per mano un bambino autistico che si era perso per le strade di Napoli. Il giovane ragazzo stava passeggiando con la famiglia, quando si è allontanato dalla madre si è smarrito. Disperata la donna aveva allertato la polizia municipale che si è subito attivata per ritrovare il bambino. Gli agenti hanno trovato il ragazzo spaventato, uno di loro lo ha preso per mano per tranquillizzarlo e lo ha accompagnato dalla sua mamma. La foto è stata postata su Facebook dell’Assessorato alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale – Comune di Napoli: nell’emozionante scatto si vede l’agente che prende per mano il bambino autistico mentre lo riaccompagna a casa. “Non è il primo caso in cui la sensibilità ... Leggi su tpi Ubriaca prende a calci un poliziotto. L’uomo resta paralizzato a vita

